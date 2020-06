Comportements démasqués

Jeudi, en file devant la LCBO: il pleut. Il n’y a pas de corniche sous laquelle s’abriter. Un garde zélé nous force à s’éloigner encore plus les uns des autres que l’espace indiqué par les décals. Il n’a pas tort. J’ai toujours trouvé que les distances semblaient passablement approximatives.

Y’a des pas contents. Une fois à l’intérieur du magasin, je recule un peu pour prendre une bouteille de rosé dont j’ai dépassé l’emplacement. Une cliente m’engueule parce que j’ai marché à contre-courant des petites fléchettes sur le plancher. Une employée me fait un clin d’œil.

Sans-abri

Vendredi, en file sur le trottoir devant la banque: une jeune femme complètement défoncée s’en prend à la file. Elle exige de l’argent. Demande même pas.

Un sans-abri qui est souvent assis à côté des portes de la banque l’engueule, l’insulte et fait la démonstration de son territoire. Un peu plus tard, le même sans-abri pousse et tire les gens dans la file qui, selon lui, ne respecte pas assez la distanciation.

Quand j’entre dans la banque déserte, une préposée s’excuse. Pas sa faute.