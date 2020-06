Le silence et la fureur

Je ne suis pas loin de High Park et je vous jure que j’ai entendu les cerisiers fleurir de mon balcon.

Cacophonie

Je ne suis pas amatrice de cacophonie. Mon condo est près d’une bretelle du Gardiner, longée par des rails de GO et celles des tramways. Le bruit de la circulation faisait partie du fond sonore de ma vie urbaine. Est-ce cela me manque? Pas vraiment. Quoiqu’au début du confinement, c’était une perte de repères quotidiens.

Oui, j’apprécie le silence. Je me réjouis que mes amis, famille et concitoyens se roulent avec volupté dans ce silence.

J’entends et je lis à propos des retours aux sources. Le plaisir de redécouvrir la musique de l’enfance, par exemple. Ou celle qu’écoutaient nos parents et grands-parents. L’internet est plein de vidéos jouissifs d’orchestre en quarantaine et de parodies de chansons célèbres (allez voir les Goguettes).

Métal

Pourtant, depuis quelques semaines, il m’est venu un autre besoin. Auquel je ne m’attendais pas. Je suis généralement une fan finie de CBC Radio. Dans ma voiture. Mais maintenant il n’y a qu’un seul sujet. À longueur de journée. Et voilà que j’ai eu besoin d’entendre autre chose. Je ne me suis pas rabattue sur ICI Musique ou JazzFM, comme dans le passé.