Décès du voyagiste et mécène Pablo Keselman

«Je voudrais témoigner ici de la qualité humaine de cet homme amoureux des artistes; homme de coeur qui a soutenu tant de gens et de projets… C’est un grand choc pour la communauté artistique de Toronto et une douleur ressentie par delà les frontières, tant les gens qu’il a aidés sont nombreux et disséminés un peu partout…»

Patricia Cano

La chanteuse sudburoise de sang péruvien Patricia Cano le décrit comme «l’homme le plus galant, fin, généreux et amoureux des arts» qui l’a encouragée dans sa carrière, lui envoyant des messages d’amitié et des suggestions musicales.

«J’imagine qu’une armée d’artistes te dédiera des chansons.»

Manon Côté

Au Bureau du Québec à Toronto, la conseillère culturelle Manon Côté, qui a souvent côtoyé Pablo Keselman, en parle comme d’«un homme généreux, tendre, sensible, amoureux des arts et de la culture, et bien sûr des voyages, qui n’aura laissé personne indifférent».