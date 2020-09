Et si c’était votre fille qui disparaissait?

Talents

Presque toute la distribution est autochtone. «Il y a beaucoup de talents dans la communauté, et de plus en plus de (petits) centres de production, surtout au Canada anglais. Mais quelques vedettes francophones émergent aussi.»

Rustic Oracle – qui évoque le pissenlit en mohawk, une symbolique qu’on retrouve dans le film – vise le grand public canadien, «de plus en plus conscient de la nécessité de la réconciliation avec les Premières Nations, même si on ne s’entend pas toujours sur les moyens».

Avant et après les médias sociaux

Dans le film, la disparition d’Heather (Mckenzie Kahnekaroroks Deer) survient en 1990.

«Ce n’est pas un caprice», explique Sonia Bonspille Boileau. «Je voulais montrer ce qu’impliquait la recherche d’une personne disparue avant les médias sociaux: il fallait appeler les gens, prendre la voiture, coller des affiches, etc. Aujourd’hui, on lance d’abord un appel sur les médias sociaux.»