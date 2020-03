Céline Koné, cheffe de la conversion des terrains chez MLSE

Ce que Céline Koné apprécie le plus de son emploi est de voir les spectateurs heureux à leur arrivée à l’aréna Scotiabank pour voir leur chanteur préféré ou assister à une rencontre sportive. «Lorsque je rentre chez moi et j’écoute [par exemple] les Raptors à la télé, je me dis que c’est moi qui ai contribué à la mise en place du terrain de basketball et ça me rend très fière».

Nous avons rencontré Céline Koné avant que la NBA et la LNH suspendent leur saison de basketball et de hockey pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. Les grands concerts sont également annulés à l’aréna Scotiabank jusqu’à nouvel ordre. Céline Koné nous indique qu’on en profite pour faire des réparations et du nettoyage de l’aréna.

