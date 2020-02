Des poutines torontoises à toutes les sauces

Février est aussi le mois de la poutine! Parfaite occasion pour réessayer quelques-unes des poutines torontoises, et lever le voile sur les plus remarquables.

En théorie, la recette d’une bonne poutine est simple. Si le secret réside surtout dans la sauce, la qualité du fromage est elle aussi essentielle. Et enfin, pas d’indulgence envers les frites, qui doivent être maison, point de salut sinon.

Pourtant, force est de constater que beaucoup, beaucoup (beaucoup) de versions existent! Petit tour d’horizon.

Les traditionnelles

Pour ceux qui considèrent qu’on ne doit pas toucher à la recette québécoise originale, rassurez-vous. De nombreuses adresses torontoises vous proposent une poutine classique.

Sea With Fish & Chips ne fait pas seulement du poisson frit exquis. Leur poutine (à 10$) est également un régal. Des frites maison, larges et croustillantes, du fromage en grain en abondance, et une sauce brune qui a ce goût de viande emblématique.