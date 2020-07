La poutine devrait-elle devenir le mets national du Canada?

Appropriation culturelle?

Cette idée soulève tout de même une question identitaire.

Dans un article intitulé Poutine Dynamics (en anglais seulement), publié en décembre 2016 dans la revue Cuizine, le chercheur québécois de l’Université du Vermont Nicolas Fabien-Ouellet défend l’idée que les Canadiens se sont approprié la poutine sans lui reconnaître son origine québécoise.

Dans son introduction, M. Fabien-Ouellet rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, les anglophones utilisaient la poutine pour ridiculiser les Québécois et leur culture alimentaire. On peut aussi voir les Québécois et les francophones comme un peuple minoritaire contrôlé par les Anglo-Canadiens, soutient-il.

«La théorie de l’identité sociale est ensuite introduite afin de révéler comment la jeunesse québécoise s’est réapproprié la poutine d’une manière positive et affirmative, opérant ainsi un “revirement de l’injure” (comme cela s’est vu avec les termes “black”, “queer” ou “geek”) au niveau de son identité culinaire», écrit Nicolas Fabien-Ouellet.

Il croit que la présentation de la poutine comme un plat canadien et non québécois expose «les processus d’appropriation culinaire et de menace d’absorption de la culture québécoise au profit de celle canadienne».

À l’époque où son texte a fait le tour des médias, on a entendu l’argument selon lequel «les Québécois sont des Canadiens». Alors que les critiques au sujet de l’appropriation culturelle se sont multipliées au cours des dernières années, il serait peut-être temps de reposer sérieusement la question.