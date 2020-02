Mona Fortier, ministre de la «croissance inclusive»

Nouveaux indicateurs de prospérité

Mme Fortier achevait au Club canadien sa tournée de consultations prébudgétaires.

Elle laisse entendre que le gouvernement libéral cherche à diversifier la mesure du succès économique. «Au-delà d’indicateurs comme la croissance du PIB, on en examine d’autres comme l’abordabilité et la qualité de la vie.»

Quelques gouvernements, comme ceux de la Nouvelle-Zélande et de l’Écosse, ont commencé à considérer de tels indicateurs et à axer leurs politiques et leurs budgets sur le «bien-être» des gens, dit-elle.

La cause francophone

La députée franco-ontarienne s’intéresse également au sort des communautés francophones minoritaires et à la modernisation de la Loi sur les langues officielles: les dossiers de sa collègue Mélanie Joly.

«Je me suis toujours engagée pour la cause francophone. Je veux être une voix influente là-dessus» au Cabinet et dans le caucus libéral, dit-elle. Elle se réjouit d’ailleurs de ne pas être la seule à partager cette préoccupation, comme l’a démontré l’investissement fédéral dans l’Université de l’Ontario français à Toronto.