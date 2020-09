L’épopée d’élever ses enfants en français

À demi-mot, Sandra Fortin fait référence aux propos tenus par Denise Bombardier lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle en octobre 2018 et qui ont déclenché une vague de révolte chez les francophones hors Québec.

L’équipe de Maman! Mommy! était alors en plein tournage. «C’est certain que ça a fait parler, on a eu des discussions là-dessus […] On était encore plus contentes de faire cette série-là pour tenter de rétablir les faits!» concède Sandra Fortin.

L’école en français ou en anglais?

Grâce à la participation des neuf enfants à la série, la scénariste espère que les spectateurs pourront avoir une meilleure idée de ce que vivent ces familles qui tentent de préserver le français dans un environnement pas toujours propice.

«On veut aussi tenter d’apporter des réponses aux parents qui se demandent s’il vaut mieux envoyer leurs enfants à l’école francophone ou anglophone», propose-t-elle.

Elle cite en exemple Bastien, âgé de presque quatre ans, que sa mère a changé de garderie afin qu’il soit plus en contact avec le français.