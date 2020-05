Un bingo vraiment pas comme les autres avec «Johanne»

Depuis quelques semaines, un nombre grandissant de confinés se rassemblent devant leur écran pour le rendez-vous dominical du «Bingo avec Johanne».

Devant un décor des années 70, une dame bien mise, très posée, rappelant une vieille tante et micro à la main, calle le bingo, sous une musique rythmée et originale, parfois un peu psychédélique, conçue spécifiquement pour l’émission diffusée en direct sur Facebook.

«On va passer à notre première ronde, la ronde qu’on aime appeler la ronde numéro un», nous dit l’animatrice le plus sérieusement du monde, avec à peine un sourire en coin, lors du Bingo avec Johanne hebdomadaire. «B-1, mes chers amis. B-1 étant le premier chiffre du bingo, celui qui est à l’origine du bingo.»

Qui est Johanne?

Avant d’aller plus loin, il faut expliquer que Johanne n’est pas vraiment Johanne. C’est un personnage inventé par Benoit Morier, artiste, chanteur et musicien franco-manitobain aux multiples talents, qui partage normalement sa vie entre Moncton et Montréal.

Un jour, on lui a proposé de faire un numéro lors d’un spectacle de variétés dans un bar de Moncton. L’idée lui est venue d’enfiler des vêtements de femme et de prédire l’avenir en lisant des toasts. «J’ai fait un tour chez Guy’s Frenchys (une friperie de Moncton), puis je me suis trouvé une robe et une perruque», raconte Benoit Moirier.