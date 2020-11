Balado: le bilan de la saison des Raptors (2/2)

Alors que la saison 2020-21 approche à grands pas, l’équipe du balado Dinos Talk s’est penchée une dernière fois sur la saison précédente sous forme de conseil de classe. Direction, entraîneurs et joueurs ont été notés sur 20 et ont chacun reçu leur petite évaluation de la part de Mike Laviolle de l’express.ca à la présentation, accompagné de Max de Raptors Belgique, Victor de Raptors France et Alex qui collabore avec Raptors FR et BE.

Dans cette troisième partie, on aborde les joueurs avec les plus gros temps de jeu. On revient également sur les situations contractuelles de Marc Gasol, Serge Ibaka et Fred VanVleet tous agents libres.

Fiche technique

Le podcast sur les Raptors pour les fans francophones du monde entier.

Présenté par Mike Laviolle (l-express.ca).