Les enseignants s’entendent avec le ministère et les conseils scolaires

Après plus de 34 jours de négociations en personne et à distance, de grève du zèle, de grèves itinérantes et de journées de grève provinciale, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a conclu ce 31 mars une entente de principe avec le gouvernement et les conseils scolaires de l’Ontario sur une nouvelle convention collective de travail.

Les détails de l’entente demeurent confidentiels jusqu’à ce que les membres de l’AEFO la ratifient lors d’un vote dont la date reste à déterminer.

Ironiquement, les enseignants demandaient notamment une limitation des cours en ligne… qui sont désormais le principal mode d’enseignement en ces temps de confinement sanitaire à la maison.

Le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, a remercié ses 12 000 membres pour «leur appui et leur solidarité», de même que «les parents et celles et ceux qui se sont joints à la lutte pour assurer le succès de nos élèves franco-ontariens et l’excellence du système d’éducation public en Ontario».

L’AFOCSC (les huit conseils scolaires catholiques) et l’ACÉPO (les quatre conseils scolaires laïcs) ont fait connaître eux aussi leur satisfaction.