CanadaEnPrestation se prolongera sur deux ans

Momentum

«Dès le moment où la pandémie a forcé la fermeture de salles de spectacle et l’annulation de festivals […] partout au pays, nous savions que le CNA devait s’imposer comme leader [et] piloter un mouvement d’aide aux artistes et au secteur des arts de la scène», explique-t-il.

Lancée le 19 mars dernier, l’initiative a été mise sur pied «en quelques jours» seulement, précise le grand patron du CNA.

Outre Facebook Canada, la série bénéficie du soutien financier de Slaight Music, la Fondation RBC et SiriusXM Canada. Ceux-ci «nous ont aidés à créer un mouvement qui a dépassé toutes nos attentes», estime M. Deacon, qui n’oublie pas de «remercier les artistes [ayant mis] leur talent et leur créativité à contribution, en ligne.»

Plateforme nationale

La reconduction sur deux ans du partenariat entre Facebook et le CNA jette les bases d’une plateforme nationale qui permettra aux artistes «d’expérimenter et d’innover avec la diffusion en ligne», estime le CNA.

«Cela vient enrichir la programmation offerte par le CNA. Les expériences virtuelles offrent des possibilités de rassemblement, augmentent l’accessibilité et animent les communautés culturelles de partout au pays», rappelle le centre de diffusion, par voie de communiqué.