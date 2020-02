Les 30 ans d’un petit point bleu pâle

C’est la photo la moins «scientifique» sans doute, puisqu’elle ne révèle rien à l’oeil averti, à côté des photos des lunes de Jupiter et de Saturne, en plus des lointaines planètes Uranus et Neptune photographiées par sa jumelle Voyager 2.



Des dizaines de mondes ont été révélés en détail pour la première fois par Voyager 2, offrant à l’humanité un portrait de la variété inattendue de notre système solaire.

Fragiles

Mais Pale Blue Dot avait, en comparaison, une charge émotive: nous qui nous pensons si grands, nous voici révélés très fragiles.

Et une charge poétique: Voyager 1 et 2, en plus d’être des explorateurs, sont nos ambassadeurs: à l’heure qu’il est, ils continuent sur leur élan, traversant les ultimes frontières magnétiques de notre système solaire. Si rien ne les arrête, ils croiseront d’autres systèmes solaires dans les prochains millions d’années.

Le célèbre astronome et vulgarisateur Carl Sagan, impliqué dans le projet Voyager depuis ses débuts, avait proposé cette photo dès 1981, expliquant: «Il me semblait qu’une autre photo de la Terre pourrait aider au processus de prise de conscience de ce que nous sommes, de notre situation et de notre état. Il avait été bien compris par les scientifiques et les philosophes de l’Antiquité que la Terre était juste un point dans un vaste Cosmos, mais personne ne l’avait encore vu ainsi. C’était notre première chance.»