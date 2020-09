Nature unique dans l’Ouest canadien: le désert d’Osoyoos et l’île de Bowen

Esther et Valéry Vlad sont récemment rentrés d’un séjour de vacances inusité dans l’Ouest canadien. Voici leur témoignage recueilli par l-express.ca à la suite d’un entretien sympa dans leur jardin torontois mercredi dernier.

«Voyager, c’est vital pour le moral», selon Valéry. D’autant plus, qu’on risque incessamment de revivre une deuxième forme de confinement!

«En raison de la pandémie, on a choisi cette année de passer nos vacances annuelles au Canada, plutôt que de retourner en Europe ou chez nos voisins du Sud», explique-t-il. «Un voyage non sans risques», avoue Valéry. Leur avion de retour Calgary-Toronto était plein! Depuis plus de 14 jours aucun avis de cas de la CoViD sur ce vol, heureusement.

Le couple a pu également éviter le cauchemar des récents feux de forêt dévastateurs des États-Unis qui a noirci le ciel de Vancouver, plus l’arrivée de la 2e vague de la pandémie en Colombie-Britannique.

«On a fait un voyage fantastique! Un délice pour la tête et le cœur en milieu naturel purement authentique. Le Canada est réellement un superbe pays!», raconte Esther.