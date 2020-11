Un nouveau monument aux héros canadiens de la guerre en Afghanistan

40 000 militaires canadiens

La guerre en Afghanistan représente le plus important déploiement militaire du Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale. De 2001 à 2014, plus de 40 000 hommes et femmes des Forces armées canadiennes ont servi en Afghanistan. Au total, 158 soldats et 10 civils canadiens ont été tués pendant la guerre en Afghanistan, et plus de 2 000 ont été blessés.

«Ce monument vient enrichir notre patrimoine commun et offre à tout un chacun un espace où exprimer sa gratitude envers cette génération de héros», a commenté la ministre de la Culture, Lisa MacLeod.

Série d’initiatives

Plus tôt cette semaine, l’Ontario a annoncé la création, par l’organisme Du Régiment aux Bâtiments, d’un nouveau programme visant à aider les anciens combattants et les réservistes à se réinsérer dans la vie civile.

En outre, le gouvernement investit 200 000 $ et facilite le transfert de terrains pour aider la fondation Homes For Heroes à bâtir jusqu’à 25 mini-maisons à l’intention des vétérans militaires en situation d’itinérance.

Le gouvernement a également annoncé récemment un engagement de 3 millions $ en appui aux Jeux de la vaillance, une nouvelle compétition multisports nationale à l’intention du personnel militaire et des anciens combattants blessés, mutilés et malades. L’édition inaugurale des Jeux aura lieu à Ottawa en 2022.