Jour du Souvenir : Toronto a célébré ses morts sous la neige

Cent ans après le premier Jour du Souvenir, Toronto et le Canada ont célébré en ce 11 novembre la mémoire des soldats disparus au combat.

Sous une neige continue, plusieurs milliers de personnes ont participé à plusieurs cérémonies, dont celle de Queen’s Park, en présence du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et celle du Cénotaphe de Toronto en face du Palais de Justice, en présence du maire John Tory.

«Honorer ceux qui ont servi et continuent de servir»

Composée de familles, de jeunes soldats, mais aussi de vétérans plus âgés, la foule en face du monument aux morts a rendu un vibrant hommage aux disparus pour notre pays, au rythme de la fanfare militaire et des discours.

Célébrant les soldats morts lors de la 1e et de la 2e guerre mondiale, mais aussi lors des guerres de Corée et d’Afghanistan, ce Jour du Souvenir avait cette année une valeur particulière. On fêtait en effet les 75 ans du débarquement des troupes américaines et canadiennes en Normandie.

John Tory, le maire de Toronto, a souligné l’importance et le courage dont on fait preuve les Canadiens lors du Jour J.