Clin d’oeil à Haïti pour la Franco-Fête de Toronto

Enfin, dimanche le 23 août à 10h, on aura le bonheur d’entendre la comédienne, auteure et conteuse Djennie Laguerre raconter un conte haïtien avec sa belle et douce voix.

Souvenirs d’Haïti

En début de chaque spectacle, pour nous plonger encore plus dans l’esprit de la culture haïtienne, les artistes raconteront une petite histoire qui leur rappelle cette «Haïti chérie», leur pays natal.

Plan B

«Nous avons travaillé fort depuis les derniers mois et nous avons dû nous adapter à de nouvelles façons de faire dans un contexte où nous-mêmes ne pouvions pas nous rassembler pour réfléchir et travailler ensemble comme nous avions l’habitude de le faire», raconte le directeur général Michel-Olivier Matte.

Cette Franco-Fête vituelle était d’abord prévue pour le début de juillet.