Humiliante défaite des Leafs face à un chauffeur de zamboni

Un désastre

Les Maple Leafs n’ont lancé que 8 fois sur le gardien Ayres lors de la troisième période. Les tirs au but ont été 49 contre 25 en faveur des visiteurs. Une soirée à oublier pour les Maple Leafs.

Conte de fée

Le gardien d’urgence a obtenu la première étoile de la partie et a même eu droit à une ovation de la part des spectateurs toujours présents. Avec la victoire, Ayres devient le premier gardien d’urgence à remporter une partie et aussi le plus vieux gardien a jamais avoir obtenu une victoire dans la LNH! Ce dernier a été payé 500$ pour sa participation au match.

Échos de vestiaires

La grande vedette de la soirée, le gardien Ayres a dit aux gars dans la chambre peu avant la dernière période « Je vais être moins stressé, plus accoutumer et prêt à gagner celle-là. » Les joueurs lui aurait répondu de ne pas s’en faire avec le nombre de buts alloués et de juste s’amuser.

« C’était incroyable, un des meilleurs moments de ma vie! » a-t-il dit après la victoire.