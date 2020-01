Mariana Mazza, décapante et attachante

On aime ou on n’aime pas

«Je pense qu’il y a un juste milieu de plus parce que les gens me voient dans d’autres affaires (télé, cinéma, radio), mais je suis encore convaincue que ceux qui m’aiment m’aiment beaucoup, et ceux qui m’aiment pas ne m’aiment vraiment pas!»

«Parmi ceux qui m’aiment vraiment pas, une majorité qui finissent par changer leurs fusils d’épaule dans des entrevues que je vais accorder sur des thématiques complètement différentes. Je pense que les gens qui n’aime pas vraiment qui je suis, c’est pour ma personnalité et non pas pour ce que je fais. Je finis par les avoir, par les charmer. Parce que c’est un peu notre travail d’humoriste de charmer les gens.»

La communication par l’émotion

Celle qui se dirigeait d’abord vers les communications et qui a lâché ses études pour devenir humoriste s’est quand même retrouvée dans l’univers des communications. On l’a vu beaucoup en tant que collaboratrice à la télévision, actrice dans plusieurs films et plus récemment comme animatrice radio. Retour du balancier?

«Non, j’ai jamais pensé à ça. Tout ce que je me disais est qu’en bout de ligne, ce que j’aimais le plus c’était de faire des shows.»

«Là je viens de démissionner de la radio et j’me rends compte que c’était la bonne décision pour moi. Je ne suis pas une fan de ça. La communication juste d’information je n’aime pas ça. Moi je veux qu’il y ait une émotion derrière.»