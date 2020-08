Revoir la famille outre-mer : une décision difficile en temps de pandémie

Mais la santé publique estime qu’il est possible d’attraper le virus à travers les déplacements et les contacts dans l’avion, par ex. lorsque l’on se rend aux toilettes ou que l’on touche l’écran devant soi.

«Agir à la maison»

«Au point de contrôle des passeports à l’aéroport de Kiev, chaque personne arrivant dans le pays doit installer sur son téléphone l’application Agir à la maison et y enregistrer le numéro de téléphone ukrainien et l’adresse où elle planifie de rester pendant la quarantaine de 14 jours», explique Oksana.

«L’adresse et le numéro de téléphone permettent aux autorités d’assurer le contrôle de la localisation de l’arrivant pendant la quarantaine obligatoire. Si la personne ne veut pas rester en quarantaine, elle peut passer les tests auprès de l’un des laboratoires listés dans le site gouvernemental.»

«L’application Agir à la maison génère le message chaque trois-quatre heures demandant de faire la photographie du visage avec l’indication de la géolocalisation afin de prouver l’adresse de la personne.»

Géolocalisation

«Une fois, en matinée, je n’ai pas entendu le message pour prendre la photo de mon visage. Je dormais encore à cause du décalage horaire de sept heures… 15 minutes plus tard deux policiers arrivaient chez moi pour vérifier si j’étais à la maison et suivais les règles de la quarantaine. L’amende en cas de contravention est de 17000 hryvnias (817 $ CAD)», révèle Oksana.