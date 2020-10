L’APCM au service de notre musique depuis 30 ans

Toujours aussi passionné quand il est question de ses racines et de la musique franco-ontarienne, Robert Paquette se remémore cette rencontre du 5 mars 1990, à Sudbury, pour jeter les bases de ce qui allait devenir l’APCM.

Comme dans sa chanson Bleu et Blanc, écrite 10 ans auparavant, c’était le temps de «prendre en main les choses de ta vie qui tiennent à cœur».

Autour de lui, il y avait entre autres Marcel Aymar, Donald Poliquin et Paul Demers. Ce dernier, auteur-compositeur-interprète, sera le premier président de l’APCM aux côtés de son comparse Robert Paquette, qui sera vice-président pendant une douzaine d’années. «Ça nous a permis d’avoir un certain poids auprès des autorités et d’enfin faire la promotion de la musique franco-ontarienne.»

Étiquette et distribution

En 1992, l’APCM lance l’idée de créer sa propre étiquette et de fonder son service de distribution. Dans l’année qui a suivi, Distribution APCM a vu le jour: c’était le début d’une stratégie de mise en marché du produit musical franco-ontarien.

Marcel Aymar se souvient qu’à l’époque, il était difficile d’avoir accès à de l’équipement en raison des coûts. «Mais plus on est, plus on est forts. L’APCM nous a permis de ne pas nous sentir tout seuls.»