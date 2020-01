Musique: la transformation de l’industrie se poursuit en 2020

De quoi les musiciens auront-ils besoin, concrètement, dans la prochaine décennie?

L’APCM et d’autres associations, comme l’ADISQ, doivent aller au front pour les droits d’auteur.

Quand le numérique est arrivé, on nous a demandé du temps pour mettre en place ce système-là et on nous a dit qu’on verrait aux redevances.

Les artistes ont fait confiance; on veut que la musique soit accessible. Toutefois, la musique n’a jamais été autant écoutée qu’en 2019 et les artistes n’ont jamais été aussi peu rémunérés.

J’ai espoir qu’avec la volonté politique et la voix des artistes, c’est modifiable. Si la musique n’est pas accessible, on va perdre la voix des artistes du Canada. On ne va entendre que des artistes des États-Unis.

Vous avez aussi observé un exode des salles de spectacle et des festivals. Comment les diffuseurs s’adaptent-ils à cette nouvelle réalité?

En diffusion, il faut aimer calculer le risque et le prendre. Avec tout le respect que j’ai pour les diffuseurs, la prise de risques est une forme d’art qui se perd. On n’est pas prêt à mettre nos organismes en péril; I get it.