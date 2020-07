Le Café Modka tend la main aux personnes vulnérables

Du lundi au vendredi, Hayet Sahbahi prépare 15 repas à saveur méditerranéenne par jour pour l’organisme, qui affirme payer lui-même ces repas.

La fibre entrepreneuriale

Situé à Mississauga, le Café Modka propose des mets méditerranéens authentiques. «Avec mon restaurant, je veux faire découvrir une cuisine riche par ses mélanges d’épices exotiques, ses marinades, ses odeurs et ses couleurs», souligne Hayet Sahbahi.

Née en Tunisie et installée dans le Grand Toronto depuis plus de 16 ans, la propriétaire raconte avoir appris à cuisiner en observant sa mère. «Elle m’a donné tout son savoir-faire du terroir tunisien multiculturel, riche par ses saveurs et ses plats faits maison et bons pour la santé.»

Sentant en elle la fibre entrepreneuriale, Mme Sahbahi a ouvert les restaurants méditerranéens Malak en 2007 et en 2009. Ceux-ci étaient situés dans deux emplacements différents à Toronto. Ils sont désormais fermés.

Cuisine méditerranéenne revisitée

«Après ma longue expérience en restauration au Canada, j’ai décidé de lancer en 2019 le Café Modka, un nouveau concept de cuisine méditerranéenne qui revisite cette cuisine en y ajoutant de nouvelles saveurs.»

Prochainement, Hayet Sahbahi a comme projet de «lancer de nouvelles recettes du terroir tunisien d’une manière revisitée».