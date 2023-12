Revue de l’année 2023 pour la francophonie torontoise

Fabien Hébert fait le bilan de sa première année à la présidence de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Et au congrès annuel, quatre prix de reconnaissance de l’AFO sont décernés.

Le quotidien Acadie Nouvelle est choisi journal de l’année, et L’Express de Toronto remporte le trophée de l’éditorial de l’année, à l’anti-gala de Réseau-Presse.

10e anniversaire de la French Tech, au sommet de la Tour CN. Justement, la cybersécurité est le thème de la rencontre d’octobre du Club canadien de Toronto. Et au Toronto Global Forum, on mentionne que la France s’impose comme plaque tournante financière en Europe et rattrape l’Allemagne comme puissance industrielle.

La juge francophone Mary Moreau, de l’Alberta, a été nommée à la Cour suprême du Canada.

On ne sait trop quoi faire du 24 Sussex, à Ottawa, la résidence officielle du premier ministre du Canada où il n’habite plus depuis huit ans: la rénover ou la détruire? Par contre, les travaux de rénovation du Parlement promettent de réhabiliter et de moderniser l’édifice.