Revue de l’année 2022 pour la francophonie torontoise

Décès d’Olga Lambert, ex-conseillère scolaire de la région de Durham qui a longtemps oeuvré au sein de la francophonie.

NOVEMBRE

L’organisation torontoise Franco Foot, de Jean-Pierre Boué, a reconstitué son équipe de soccer avec une vingtaine d’étudiants du Collège Boréal.

La Société d’histoire de Toronto clos sa série annuelle Historitours par la visite d’un cimetière où reposent plusieurs personnalités noires fascinantes.

À l’instigation de l’écrivain torontois Gabriel Osson, des plaques à la mémoire du fils adoptif du chef de l’indépendance haïtienne Toussaint Louverture sont dévoilées en Aquitaine (France).

25e édition du festival torontois Cinéfranco, dans trois salles et en ligne, avec une sélection de 30 longs métrages et 20 courts. La fondatrice et directrice Marcelle Lean nous offre aussi une chronique sur les séries et films en français à voir sur les plateformes Netflix, Crave, Prime, etc.