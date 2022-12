Les hommes alliés d’Oasis témoignent

La victime cachait la violence qu’elle subissait et aucun membre de la famille ne la soupçonnait.

Arnaud Beaudry, directeur de FrancoQueer, a rappelé que la violence à l’endroit des homosexuels est souvent apparentée à la violence contre les femmes.

La violence est «intersectionnelle» et «intersectorielle», dit-il. Autrement dit: elle peut se manifester partout, dans tous les types de relations et contre toutes les minorités.

Zéro cas, c’est louche

Le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, qui est aussi entraîneur de hockey et de soccer, s’est félicité des efforts de l’institution pour sensibiliser ses 1 200 employés et 11 000 étudiants et clients à la prévention de la violence.