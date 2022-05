Stop racisme 105.1 : pour mieux comprendre la réalité des minorités

La banlieue la plus «dangereuse»

Joseph Tamko serait lui-même un invité intéressant. Français de parents camerounais élevé «dans le 93, à l’Est de Paris, le département le plus dangereux de France», il est venu à Toronto il y a 6 ans comme communicateur pour implanter le géant japonais du meuble Muji. Car en plus du français et de l’anglais, il parle couramment japonais!

Stop Racisme 105.1 a pour but de «mobiliser des connaissances et de mener une sensibilisation participative contre le racisme et la discrimination dans l’emploi, la justice, la participation sociale et le numérique».

Le projet est financé à hauteur de 49 000 $ par le gouvernement fédéral et son Programme d’action et de lutte contre le racisme. C’est l’ex-directrice générale Zaahirah Atchia, aujourd’hui cheffe de Radio-Canada en Ontario, qui l’avait lancé.

En plus des capsules vidéo et audio, CHOQ-FM se propose aussi de mettre des documents-ressources pertinents à la disposition du public. Et des jeux-concours seront organisés sur ses ondes.

Sensibilisation au racisme et solutions

Tout le contenu est orienté sur «des bonnes pratiques en matière de lutte contre le racisme et la discrimination».