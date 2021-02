Comment expliquer Black Lives Matter à ses enfants?

Même si elle est destinée à tous les publics, la bande dessinée cible particulièrement les enfants et les adolescents.

Via le programme de mentorat du REPFO, après plusieurs échanges avec des classes en Ontario sur son ouvrage, Body Ngoy explique: «Je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes Canadiens noirs ne connaissent pas ou peu leurs origines. Et que, lorsqu’ils les connaissent, ils n’en sont pas fiers, car ils les rattachent à l’esclavagisme.»

«Certains expliquent qu’ils se sentent considérés comme des Canadiens de deuxième classe et expérimentent donc une perte d’estime importante.»

Rappel historique en BD

Pour lutter contre ce sentiment, Body Ngoy a commencé par leur poser des questions, pour amener le sujet de l’histoire des Noirs au Canada sous forme de rappel historique. Sa BD est une manière d’aborder le sujet de manière plus légère: «On ne va pas chercher à leur expliquer par de gros bouquins», plaisante-t-il à moitié.

Toutefois, si le mouvement Black Lives Matter a éveillé la curiosité chez les jeunes et a suscité des questions, Body Ngoy observe que la majorité ne comprend toujours pas ce mouvement.