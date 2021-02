Bande dessinée doctorale

Originaire de la République démocratique du Congo, Body Ngoy arrive au Canada au début des années 1990. Dans une bande dessinée intitulée Le Canadien, il raconte l’histoire des Noirs établis dans son pays d’adoption.

Les illustrations sont de Hicham Absa, et Irene Xia Zhou établit la version bilingue de cet album.

Six villes en six jours

Le scénario est construit autour d’une conversation que Mopao entretient avec sa fille adolescente Mosky au cours d’une visite de six villes en six jours: Ottawa, Montréal, Halifax, Vancouver, Calgary et Toronto.

Outre l’histoire des Noirs, le père souligne aussi quelques valeurs des Premières Nations.

Dans la version française, la jeune Franco-Ontarienne passe parfois du français à l’anglais. Ça donne une bulle comme «Isn’t that too much for one person, Dad? Pourquoi spiritualité? You always bring religious things in everything.» Pas de bribes françaises dans la version anglaise.