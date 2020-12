Une bande dessinée sur la francophonie d’Ottawa

De toutes les villes ontariennes, Ottawa est celle dont la francophonie a le plus d’échos et de prolongements dans l’ensemble de la province. La bande dessinée Le mystère des chutes Rideau illustre cette réalité dans une version en français et en anglais.

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a choisi de lancer cette bande dessinée le 1er décembre, jour du deuxième anniversaire des grands rassemblements de la «résistance» de la francophonie ontarienne de l’hiver 2018-19. Le mystère des chutes Rideau a été écrit par Body Ngoy et illustré par Hicham Absa.

Les principaux personnages de la bande dessinée sont quatre ados aux racines mixtes: Liza (père portugais et mère franco-ontarienne de Hearst), Stevie (père irlandais et mère franco-ontarienne de Windsor), Micha (père africain et mère antillaise), Sam (père vietnamien et mère franco-ontarienne).

Félix Saint-Denis, de L’Écho d’un peuple, est le principal raconteur, et Évelyne Roy-Molgat ajoute un complément grâce à des liens avec les Autochtones.