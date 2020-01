110 ans de résistances, mobilisations et contestations franco-ontariennes

ACFEO, ACFO, DECCO, AFO

Le volume de 392 pages est une analyse historique en six chapitres, écrits à tour de rôle par Michel Bock, Serge Dupuis, Gratien Allaire, Marcel Martel, Anne Gilbert et Mariève Forest.

Il va de la fondation de l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario (ACFEO) en 1910, rebaptisée l’ACFO en 1969, jusqu’à sa fusion avec la Direction de l’Entente Canada-communauté de l’Ontario (DECCO) en 2006 pour devenir l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

De 1910 à 1927, l’Association joue un rôle déterminant dans la crise du Règlement 17, qui interdit l’enseignement en français dans les écoles de la province.

De 1927-1969, l’ACFEO contribue activement à l’avancement de la cause des écoles françaises (ou «bilingues») de l’Ontario. Entre 1969 et 1982, l’ACFO travaille aux progrès institutionnels de la collectivité franco-ontarienne.

Fragmentation

Entre 1982 et 1992, période de l’obtention de la Loi sur les services en français, l’ACFO se redéfinit pour s’adapter à la transformation de l’espace politique de l’Ontario français, ainsi qu’à la fragmentation de son champ idéologique sous l’impulsion de plus en plus irrépressible des régionalismes et de l’arrivée de groupes ethnoculturels issus de l’immigration francophone.