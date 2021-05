Né coupable, de Florence Cadier: illustration glaçante de racisme

Les parents ne croient plus en rien

D’un chapitre à l’autre, le lecteur voit comment les parents de George en viennent à ne plus croire en rien, «encore moins en une manifestation céleste qui aurait sauvé leur fils».

Ils ont raison: la National Association for the Advancement of Colored People demandera en vain une révision du procès.

Au début, George est certain qu’il sera mis en liberté le lendemain de son arrestation, qu’il sera quitte «pour une grosse trouille».

Au lendemain du verdict, l’ado décide qu’il ne donnera pas à tous ceux qui l’ont condamné «le plaisir de le voir s’effondrer». Sa vengeance consistera à «les priver de sa détresse».

Né coupable : histoire trop vraie

Né coupable est une histoire rigoureusement vraie qui illustre comment, «dans le sud des États-Unis, au pays de la liberté, la population noire n’en avait aucune et pas un jour ne passait sans qu’elle ne soit victime d’une injustice flagrante».

À titre de renseignements, soixante-dix ans après l’exécution de George Stinney, l’affaire fut réexaminée lors d’un procès au terme duquel la juge Carmen Mullen (Circuit Court of South Carolina) annula la décision qui avait condamné le jeune Afro-Américain d’Alcolu à la mort.