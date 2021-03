Déconstruire le racisme: deux conseils scolaires ont maintenant des commissaires en équité

Pour cela, il faudra «une approche d’équité, d’anti-oppression et de respect des droits de la personne, en plus de sensibiliser et former ses employés et autres parties prenantes».

Aider les familles immigrantes

En partenariat avec le Conseil du NouvelOn et le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, le CSPGNO participe aussi à un projet qui a permis l’embauche d’un travailleur d’établissement dans les écoles (TÉÉ) afin d’aider les familles issues de l’immigration.

À l’occasion, Marc Gauthier explique que le Conseil scolaire «implique les forces policières et les travailleuses sociales» pour gérer certains différends qui peuvent survenir sur le terrain des écoles.

De plus, la nouvelle agente mentionne que des collaborations avec le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) et la Ligue des droits et libertés seront précieuses.

Atelier sur le racisme

À peine entrée en fonction depuis un peu plus d’un mois, Mme Mukamanzi a déjà conclu une entente avec le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF). Sa directrice générale, Carline Zamar, a confirmé que le dynamique organisme torontois donnera «un atelier en avril dont le thème est racisme et santé mentale».