Un impact sur plusieurs siècles

D’après la professeure, la première étape pour y remédier serait de «comprendre le colonialisme comme une structure. Le colonialisme, ce n’est pas quelque chose qui a disparu et c’est quelque chose qui a eu un impact sur plusieurs siècles».

«Les gouvernements vont mettre en place des politiques, mais aussi des institutions pour contrôler la vie des Autochtones pour tenter de les assimiler», indique Nathalie Kermoal en citant notamment les pensionnats de 1870 à 1996, la Loi sur les Indiens de 1876 et les hôpitaux autochtones du 20e siècle.

Des structures qui, d’après elle, «servent à déshumaniser ces personnes, à les réduire à un stéréotype qui les situe au-dessous de l’humain et, par conséquent, les rend plus faciles à écarter».

D’après la définition donnée par le juge à la retraite Jacques Viens, dans son rapport sur la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès, «la discrimination systémique a pour caractéristique d’être largement répandue, voire institutionnalisée dans les pratiques, les politiques et les cultures ayant cours dans une société. La discrimination systémique peut entraver le parcours d’un individu tout au long de sa vie et même avoir des effets négatifs sur plusieurs générations.»

S’informer, s’éduquer et reconnaître

Le point clé, selon la professeure Kermoal, est donc de reconnaître que «les effets de la colonisation n’appartiennent pas au passé [mais] sont encore très présents dans la structure même de la société canadienne».