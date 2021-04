Fondation Sylvenie Lindor : racisme = déshumanisation

Au moins, en 2018, la banque du Canada a mis en circulation le billet de 10$ à l’effigie de Viola Desmond, qui a résisté à la ségrégation dans un cinéma en Nouvelle-Écosse en 1946… «presque 10 ans avant l’Américaine Rosa Parks dans un autobus en Alabama», souligne Amikley Fontaine.

Des femmes d’influence

La Fondation Sylvenie Lindor (du nom de la mère du fondateur et président) célèbre en 2021 son 10e anniversaire. Son activité de février – un débat virtuel de panélistes – était justement placée sous le thème du «75e anniversaire de la résistance de Viola Desmond contre l’injustice».

Et pour la Journée internationale de la femme (8 mars), la Fondation rendait hommage à 10 «femmes d’influence», dont bien sûr Viola Desmond, mais aussi: Violet Henry, première avocate noire en Alberta; Robyn Maynard, l’auteure de l’essai Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery to the Present (Fernwood 2017); l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean; la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Une promesse à sa mère

La création de la Fondation Sylvenie Lindor est la réalisation d’une promesse d’Amikley Fontaine à sa mère mourante quand il avait 13 ans. Il a créé l’organisme en 2011, quand il était étudiant à l’Université York, et c’est en 2014 qu’il organisait son premier «forum multiculturel».

Depuis, la Fondation organise aussi des activités bilingues culturelles, sportives et de leadership pour les jeunes Noirs – d’Etobicoke et de Scarborough surtout.