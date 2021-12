Fondation Sylvenie Lindor : 10 ans d’engagement pour la jeunesse noire

Retour sur quelques moments marquants de la Fondation

Les 10 ans d’existence de la Fondation ont été ponctués d’évènements marquants et de plusieurs réalisations. Amikley Fontaine se souvient notamment avoir rencontré de nombreuses personnalités politiques telles que Greg Fergus, Marie-France Lalonde ou encore Bill Blair.

« Lors de toutes ces rencontres, nous avons pu discuter de défis tels que le racisme systémique, une francophonie canadienne inclusive, et l’immigration francophone », explique-t-il. « La Fondation m’a exposé à des sujets d’intérêts communautaires et nationaux. »

En 2016, la Fondation s’était également démarquée par son engagement fort envers les réfugiés et nouveaux arrivants au Canada. Le président avait discuté des migrations massives vers le Canada et des multiples stéréotypes à l’encontre des réfugiés noirs et groupes minoritaires avec Jean-Nicolas Beuze, à l’époque Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés au Canada.

Plus récemment, le programme Action Jeunesse pour le changement lancé en 2019 a permis d’accompagner plus de 2000 jeunes du Grand Toronto.

Malgré le revers de la pandémie, de nouvelles actions ont vu le jour. La Fondation est ainsi venue en aide à plus de 3000 sans-abri et itinérants de la ville de Toronto en quelques mois, avec plusieurs distributions de denrées et produits de nécessités.