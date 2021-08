La Fondation Sylvenie Lindor lutte contre les discriminations raciales

La Fondation organise ainsi des rencontres entre des jeunes issus de diverses communautés noires pour qu’ils travaillent ensemble et se forment sur ces sujets. Ils vont ensuite à la rencontre de publics plus en difficultés et les aident à se défaire des discriminations raciales dont ils font l’objet.

… «et supprimer les obstacles inconscients à l’intégration »

Des sorties comme celle de Niagara permettent aux jeunes d’apprendre tout en partageant une expérience commune.

D’un côté, les clés leurs sont données pour comprendre les enjeux raciaux et les barrières discriminantes que la société leur impose.

De l’autre, ils développent un sentiment d’appartenance nécessaire à leur combat. « C’est un programme qui engage les jeunes et les expose aux réalités du pays. Toronto est une ville multiculturelle avec du racisme systémique très fréquent », constate Amikley Fontaine.

Selon lui, il existe de nombreux obstacles inconscients à l’intégration des jeunes Noirs. « Il est nécessaire de développer leurs compétences en leadership et leur envie d’entreprendre pour favoriser leur inclusion. »