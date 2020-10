«La communauté noire doit se défaire des chaînes de son passé»

«Ces catégories collectives de pensée, hiérarchisées, circulent toujours et orientent le regard de tout le monde, y compris des personnes racisées elles-mêmes.»

«Seulement, les personnes blanches ne font pas l’expérience dans leur corps de la stigmatisation et de la discrimination raciales, contrairement à de nombreuses personnes qui subissent tous les jours des actes de racisation, ce qui fait que leurs préjugés sont plus profondément ancrés et restent plus longtemps inconscients.»

Baljit Nagra, professeure de criminologie à l’Université d’Ottawa, affirme à cet égard qu’historiquement, la couleur de peau a été utilisée par les Blancs pour distinguer la valeur de la vie des gens. L’époque aurait laissé des traces dans l’inconscient des Blancs, qui auraient désormais des préjugés basés sur la couleur de peau et sur le nom d’une personne.

Se tourner vers l’avenir

Selon Fété Ngira-Batware Kimpiobi, afin de se tourner vers l’avenir avec sérénité, la communauté noire doit retrouver son identité et se défaire des chaînes de son passé.

«Les Noirs doivent retrouver leur dignité et leur fierté, tout en se levant et en arrêtant de projeter une image qui rappelle leur passé.»