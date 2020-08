Les Noirs très surreprésentés dans les interactions avec la police

Jim Ramer, chef intérimaire de la police de Toronto depuis le départ à la retraite de Mark Saunders à la fin juillet, s’est engagé à «mieux combattre le racisme systémique grâce à une approche basée sur les droits de la personne».

Déjà, ces dernières années, fait-il valoir, les policiers sont mieux formés à ces problématiques.

La Commission formule peu de recommandations précises, puisque c’est dans un rapport final, attendu à la fin de l’année, qu’on inclura «les résultats des entrevues menées auprès des membres de la communauté et de la police, une analyse des procédures policières, un examen des mesures et des pratiques de responsabilisation», et bien sûr «une série de recommandations adressées aux intervenants du milieu policier pour lutter contre la discrimination raciale».