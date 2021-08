Élections fédérales: des circonscriptions à surveiller pour les francophones

Lors des dernières élections fédérales, au moins 14 francophones ont remporté des sièges à l’extérieur du Québec. Douze Libéraux, un Conservateur et une Néo-Démocrate.

Ce nombre ne devrait pas changer de manière importante le 20 septembre, malgré l’arrivée de nouveaux visages et de possibles changements d’allégeance politique dans certaines circonscriptions.

La date limite pour déposer une candidature est le 30 août. Jusqu’à présent, la majorité des candidats francophones connus hors Québec sont sous la bannière libérale, soit plus d’une quinzaine. Du côté du NPD, on en compte un peu moins d’une dizaine. Et chez les conservateurs, il y en a moins de cinq.

Les élections fédérales dans l’Ouest

Depuis 2019, l’Ouest canadien ne compte qu’un seul député fédéral issu des communautés francophones: le libéral Dan Vandal.

Cela pourrait toutefois changer avec le Franco-Albertain Randy Boissonnault, qui tente un retour aux Communes sous la bannière libérale dans Edmonton-Centre. Élu en 2015 et défait en 2019, son principal adversaire est le député conservateur sortant, James Cumming. Une course serrée est à prévoir.