La campagne électorale fédérale est lancée: 20 septembre

Au mauvais moment?

À l’exception des conservateurs, les chefs des principaux partis d’opposition ont tous dénoncé le choix des Libéraux de déclencher des élections pendant la quatrième vague de la pandémie. Ils ont tout de même saisi la balle au bond et démarré leurs campagnes respectives.

En conférence de presse, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette a qualifié la tenue d’une élection générale d’«irresponsable» alors que le chef du NPD Jagmeet Singh a accusé Justin Trudeau de ne pas respecter ses promesses en déclenchant une élection anticipée.

«Justin Trudeau dit toujours les bonnes choses. Mais l’élection surprise égoïste d’aujourd’hui montre qu’il n’a pas l’intention de le faire. Les gens ne peuvent plus se permettre ses fausses promesses», a indiqué le chef néo-démocrate par voie de communiqué.

Enjeux économiques

Le chef du Parti conservateur Erin O’Toole a lancé une vidéo bilingue pour annoncer les grandes lignes du programme de son parti. Un budget équilibré, la création d’un million d’emplois, la santé mentale, la protection en cas de pandémie et une nouvelle loi anticorruption font partie du Plan de rétablissement des Conservateurs.

«Il y a cinq partis, mais deux choix. Les Conservateurs d’un côté. Ou, plus de scandales, plus de dépenses, plus de dettes de l’autre», affirme le chef du Parti conservateur à la fin de la vidéo.