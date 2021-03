Erin O’Toole tiraillé entre sa base et le centre

David Rayside «pense que ce qui est le plus frappant, et peut-être inévitable dans ce congrès, c’est qu’on en connaît très peu sur la façon dont le parti va se positionner. Quoique ce n’est pas si inusité, puisqu’au Canada — comme ailleurs — les partis évitent de trop élaborer leur programme jusqu’au déclenchement de la campagne électorale».

Le parti O’Toole et le parti Trudeau

Il ne faudrait pas accorder trop d’importance à la rebuffade des membres conservateurs sur la question des changements climatiques, croit David Rayside.

«Les positions des partis politiques canadiens sont déterminées en très grande partie par le leader. Donc le Parti libéral du Canada est le parti Trudeau du Canada, et le Parti conservateur, à un certain point, va devenir le parti O’Toole du Canada, tout comme cela l’était sous Harper.»

Les congrès des partis politiques adoptent des centaines de résolutions, ce qui laisse une certaine latitude de choix lorsque le leadership élabore la plateforme électorale selon David Rayside. «Vous pouvez ignorer certaines choses, mais d’un autre côté, vous devez conserver l’énergie du parti. Vous ne pouvez complètement ignorer la base», prévient-il.

D’un côté, sur les questions environnementales, Erin O’Toole aimerait étendre sa base au-delà des provinces de l’Ouest, «mais de l’autre, l’ouest du Canada, et plus particulièrement l’Alberta, est important pour le parti, et conséquemment la politique [des Conservateurs] sur le climat devra jusqu’à un certain point reconnaitre les opinions des Conservateurs albertains», explique David Rayside.