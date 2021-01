Trump nous aura écoeurés jusqu’à la fin

Le vice-président Mike Pence, loin de «manquer de courage» comme l’en a accusé Trump mercredi, a rempli son rôle constitutionnel correctement. Au milieu de la nuit, de sa tribune de président du Sénat, il a confirmé le résultat du vote au Collège électoral: 306 grands électeurs pour l’ancien vice-président de Barack Obama, 232 pour le président sortant.

Distillation de 81 millions de votes pour le Démocrate, 74 millions pour le Républicain.

20 janvier

Et le président sortant… va sortir! Donald Trump l’a confirmé après ce vote au Congrès, promettant une transition ordonnée d’ici au 20 janvier, date de l’investiture du nouveau président.

Depuis quatre ans, à chaque frasque ou déclaration intempestive du président, on s’est trompé en se disant qu’il ne pouvait pas tomber plus bas. Que des succès de son administration, ici et là, rachetaient son narcissisme détestable. Que ses accointances douteuses n’étaient que tactiques. Que ses adversaires aussi avaient des défauts. Que quatre années sont vite passées…

Rien de tout cela n’était ou n’aurait dû être normal. Ce sont les Simpsons qui avaient raison, en 2000, en imaginant un avenir dystopique suite à un mandat présidentiel de Donald Trump, déjà considéré à l’époque comme une de ces célébrités grotesques fascinantes pour lesquelles la vie est une téléréalité.