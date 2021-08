Les partis politiques respectent-ils leurs promesses électorales?

«C’est une situation qui est à l’avantage du gouvernement. Parce qu’ils peuvent affirmer qu’ils n’ont pas eu le choix d’abandonner certaines priorités temporairement en raison du gouvernement minoritaire… Et en raison de la pandémie… Et de la situation économique… Et le fait qu’ils ont eu relativement peu de temps pour agir.»

En date du 12 août, 12% des promesses des Libéraux ont été réalisées en totalité ou partiellement alors que 3% ont été rompues.

La gestion de la pandémie, principal enjeu électoral?

Pendant la prochaine campagne électorale, les partis d’opposition risquent d’attaquer davantage les Libéraux sur la gestion de la pandémie que sur l’échec de leurs promesses électorales, selon Daniel Béland.

«Le NPD va dire: les bonnes choses que les Libéraux ont faites, c’est à cause de nous», prévoit Daniel Béland. «On les a influencés. Ils ont dépensé plus qu’ils voulaient. Ils ont étendu la durée de certains programmes d’urgence pour les chômeurs, les familles… à cause de nous.»

«Les Conservateurs vont dire que les Libéraux ont trop dépensé et qu’ils n’ont pas les bonnes priorités.»

Avec des informations de Bruno Cournoyer Paquin, pour Francopresse.