Le budget sera plus révélateur

Pour Daniel Béland, le budget du 19 avril révèlera les véritables couleurs du Parti libéral, beaucoup plus que le congrès.

«Le budget va être beaucoup plus concret, et là on mettra quand même des cartes sur la table, avec de l’argent et tout; à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Donc ça, je pense que ça va nous donner une idée un peu plus précise des engagements du du lors de la prochaine campagne.»

«Ça va être le premier budget au Canada en plus de deux ans. Donc pour moi, ça va être plus important que ce que les membres libéraux adoptent à leur congrès, parce que ça, ce n’est pas contraignant. Un budget, c’est contraignant!» conclut Daniel Béland.