Un revenu minimum garanti réduirait la pauvreté de 50%

Décourager les gens de travailler

Le rapport du DPB cherche aussi à évaluer les risques de création d’un «piège de l’aide sociale», qui découragerait les gens de travailler. Il évalue que les heures travaillées au Canada ne diminueraient que de 1,3 %, ce qui coûterait 3,3 milliards $ au trésor canadien.

«Le rapport y va d’une fiscalité qui est très prudente», selon Eve-Lyne Couturier. «On enlève les crédits d’impôt, on enlève l’exemption de base, mais on ne parle pas d’augmenter la contribution fiscale des gens [nantis], on ne parle pas de changer les paliers d’impôt, on ne parle pas non plus des contributions fiscales des entreprises.»

Olivier Jacques rappelle cependant qu’au Canada, une augmentation substantielle et «super progressiste» de l’impôt sur les gains de capitaux et les corporations ne rapatrierait que 15 milliards $ dans les coffres publics, tous paliers de gouvernement confondus.

Plutôt bonifier les programmes sociaux

«Ce qu’il faut se demander», ajoute-t-il, «c’est à quel point c’est un bon investissement par dollar qui serait [investi]. Moi, mon objectif de politique publique, ce serait qu’il n’y ait plus de pauvreté. Mais pour 80 milliards $ par année? Ça pourrait être fait pour moins cher.»