Pandémie et programmes d’urgences: l’idée d’un revenu minimum garanti refait surface

Est-ce qu’on peut penser que cette idée va débloquer en raison de la pandémie?

Je n’en ai aucune idée. Moi, ça fait longtemps que je pense qu’on devrait avoir ça. Au fédéral, les Libéraux semblent favorables à l’idée. Mon ex-collègue Jean-Yves Duclos (Président du Conseil du Trésor, gouvernement fédéral) connait très bien ces questions-là. On a déjà écrit là-dessus «dans notre jeune temps».

Et on voit ce qui se passe en ce moment avec différents pays, où il faut remettre rapidement de l’argent dans les poches des citoyens, mais on n’a pas le véhicule. C’est pour ça que ces questions reviennent. Si on avait une allocation, même modeste, bien on aurait un véhicule. On aurait simplement à augmenter le débit.

Donc, est-ce qu’on en arrive à un point où cette idée devient acceptable et même souhaitable?

L’enjeu, c’est que ça demande une réforme très importante de la fiscalité des particuliers. Au début, ce ne sera pas un montant pour remplacer tous vos besoins. Ce n’est pas le but. Le but, c’est de donner un socle.

En situation de crise, on va augmenter bien sûr, mais en temps normal, on va vous permettre d’aller chercher des revenus d’emplois. On va même vous encourager à le faire, et vous n’allez pas être aussi pénalisés que vous l’êtes aujourd’hui si vous êtes sur l’aide sociale.