Après la pandémie, va-t-on vouloir conserver le revenu minimum garanti?

Même les plus riches de ce monde s’y mettent. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s’est engagé plus tôt ce mois-ci à verser un milliard de dollars américains provenant de son autre compagnie, Square, afin d’appuyer les mesures d’aides post-pandémie, incluant les projets de revenu universel de base, sans toutefois donner plus de détails.

Il est difficile de prévoir ce qui restera de tout ça lorsque l’économie aura repris de la vigueur, quand la distanciation de deux mètres ne sera plus qu’un principe souhaitable et que les étagères de rouleaux de papier de toilette, de farine et de produits nettoyants seront regarnies.

Il s’agit néanmoins d’une lueur d’espoir pour de multiples organismes qui militent pour le RMG depuis des décennies.