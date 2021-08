Créé il y a 60 ans, le NPD sort rarement de l’ombre du Parti libéral

La naissance du Nouveau Parti démocratique

Le Nouveau Parti démocratique naît de la Co-operative Commonwealth Federation (CCF), un parti socialiste fédéral.

Son premier chef est le père du premier régime d’assurance-maladie provincial, Tommy Douglas, premier ministre de la Saskatchewan de 1944 à 1961.

De la campagne à la ville

L’avenir sourit toutefois au chef actuel, Jagmeet Singh, élu en 2017 au premier tour avec une écrasante majorité. Sa popularité dépasse celle de son parti, comme c’était le cas pour Jack Layton (sauf au Québec), rappelle Larry Savage, chef du Département des études du travail de l’Université Brock.

«Singh pourrait bien faire dans les villes, avec un discours plus à gauche», renchérit le politologue Boily.

Son affirmation évoque le déplacement des ancrages du NPD au cours de ses 60 années d’existence. Le parti s’est fait de plus en plus urbain, en particulier sous Jack Layton, et encore plus sous Jagmeet Singh.